В Раді на цьому тижні відбудеться перший годину запитань до уряду

У Раді на цьому тижні відбудеться перший годину запитань до уряду. Про це повідомив спікер Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Про це спікер Верховної ради повідомив у вівторок, 15 жовтня, під час засідання погоджувальної ради.

"У п'ятницю 18 жовтня відбудеться година запитань до уряду. Під час проведення години запитань до уряду " можуть порушуватися лише питання, визначені тієї тематики, яка буде окреслена. Тому пропоную заслухати пропозиції від голів фракцій", - заявив Разумков.

Раніше очікувалося, що годину питань до уряду відбудеться в кінці вересня. Як повідомив на початку вересня Разумков, його проведення не передбачено календарним планом, тому буде година запитань буде організовано після подачі в Раду Кабміном проекту закону про державний бюджет на наступний рік.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розгляне у другому читанні судову реформу президент Володимира Зеленського. Також парламент розгляне в другому читанні законопроекти про запровадження електронного документообігу, внесення змін до закону про військовий обов'язок і військову службу. У першому читанні буде розглядатися законопроект про внесення змін у Податковий кодекс.