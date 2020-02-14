У Раді доопрацюють проект Кабміну щодо нового Трудового кодексу

У Верховній раді України доопрацюють законопроект Кабінету міністрів №2708 щодо нового Трудового кодексу. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що робоча група комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 13 лютого провела заключне засідання з обговорення проектів Трудових кодексів та законопроектів про працю

"Відбулося заключне засідання робочої групи з обговорення положень проектів Трудового кодексу України №2410, Кодексу України про працю №2410-1, проектів законів про працю №2708, №2708-1, №2708-2", - сказано у повідомленні.

Так, на засіданні комітету 7 лютого нардепи вирішили створити робочу підгрупу з розробки доопрацьованого законопроекту на загальній структурі та положеннях проекту закону про працю №2708. Головою вказаної робочої групи обрано Миколу Бабенка.

"Працівниками секретаріату комітету сформована порівняльна таблиця, до якої увійшли всі пропозиції, які надійшли у комітет до законопроекту про працю, а також ті, що були озвучені учасниками проведених робочих груп. Ця порівняльна таблиця буде передана малій робочій підгрупі, яка вже на наступному тижні розпочне свою роботу над постатейним опрацюванням нового доопрацьованого законопроекту", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що новий законопроект про працю, який фактично є Трудовим кодексом, пропонує ряд змін, у тому числі в частині компенсацій звільненим працівникам.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України на засіданні 27 грудня схвалив законопроект про ринок праці.

Додамо також, у грудні прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що законопроект передбачає збереження і розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізацію українського законодавства з європейським.