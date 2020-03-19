У Раді дали роз'яснення щодо роботи судів на час карантину

Комітет Верховної ради з питань правової політики розглянув питання функціонування органів правосуддя на період карантину, оголошеного в Україні через спалах коронавірусу. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Зокрема, з Радою суддів України, Вищою радою правосуддя були проведені консультації щодо організації роботи судів у період карантину.

Так, комітет затвердив текст звернення до громадян щодо функціонування органів правосуддя на період карантину, в якому підтримав заходи, які вже прийняті рішеннями Ради суддів України і які будуть впроваджуватися у судах.

"У зверненні підкреслюється, що, навіть якщо Верховною радою України буде ухвалене рішення про запровадження надзвичайного стану, права громадян на звернення до суду та отримання правничої допомоги не можуть бути обмежені, оскільки це є прямою нормою Конституції України", - вказано у повідомленні.

Крім того, у ході обговорення тексту звернення прозвучало, що всі заходи, запропоновані Радою суддів України та зборами суддів, зокрема прохання до громадян, які є учасниками судових процесів, утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов'язкової присутності учасників сторін, носять рекомендаційний характер, оскільки ці органи не мають повноважень обмежити доступ відвідувачів до залу судових засідань.

"Це позиція, яка рекомендує, як поводитися громадянам з відвідуванням судів у ситуації, коли будь-яке перебування у тісному контакті - це є ризик, як для відвідувачів, так і для учасників судового процесу. Будь-які обмеження доступу можуть бути запроваджені тільки внесенням змін до процесуальних законів", - зазначили у комітеті.

У Раді просять громадян з розумінням поставитись до заходів, які можуть кимось вважатись як обмежувальні, однак, це заходи для того щоб не допустити розповсюдження небезпечної інфекційної хвороби. Вони покликані убезпечити відвідувачів судів від поширення інфекційних захворювань.

"Водночас комітет звертається до судової влади щодо безумовного дотримання прав на доступ до правосуддя та на відправлення правосуддя і, з урахуванням обмежень, які можуть бути встановлені з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу, вирішувати питання поновлення процесуальних строків", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, поліція за порушення карантину в Україні виписала вже понад 30 протоколів.

Як писало РБК-Україна раніше, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що до кінця карантину в Україні робота київського метрополітену буде обмежена.