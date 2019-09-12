Морські порти України вже третій рік поспіль демонструють збільшення вантажообігу, - Лавренюк

Фото: Юрій Лавренюк (УНІАН)

За 2016-2019 роки перевалка вантажів у морських портах зростає

Морські порти України вже третій рік поспіль демонструють збільшення вантажообігу, незважаючи на агресію з боку Російської Федерації в Азовському морі та Керченській протоці. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, передає РБК-Україна.

Як зазначив Лавренюк, за 2016-2019 роки перевалка вантажів у морських портах зростає. Так, у 2017 році вантажообіг у портах України збільшився на 0,6%, у 2018 році - на 2 %, а за 6 місяців 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року цей показник вже досягає +13 %. В 2019 році найкращі показники демонструють морські порти Чорноморськ (121,1 %), Миколаїв (119,5 %), Одеса (112,3 %), Рені (110,6 %), Усть-Дунайськ (218,3 %), Херсон (131,2 %) та Південний (120,3 %)".

За словами заступника міністра задля розвитку морського та річкового транспорту, Міністерством інфраструктури впродовж 2016-2019 років була проведена низка реформ і заходів, а саме:

вперше за багато років проводяться днопоглиблювальні роботи в акваторіях морських портів;

знижено ставки портових зборів на 20 %;

створено Морську адміністрацію;

реформується система надання адміністративних послуг;

реорганізується служба капітанів морських портів;

вперше, саме у морських портах, стартують пілотні концесійні проєкти;

розпочато реконструкцію дніпровських шлюзів та днопоглиблювальних робіт на річках України;

реформується система навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;

успішно пройдено аудит Міжнародної морської організації (IMO) та Європейського агентства з морської безпеки (EMSA);

відновлено контроль над часткою Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" в статутному капіталі СП "Лотос" у В’єтнамі;

відновлено контроль над об’єктами нерухомості у м. Відень, які внесені до статутного капіталу ПАТ "Українське Дунайське пароплавство";

оновлено Морську доктрину на період до 2035 року;

приєднання України до міжнародних конвенцій та багато іншого.

Лавренюк наголосив, що Міністерство інфраструктури стало першим Міністерством, яке впроваджує пілотні концесійні проекти у морських портах. Так, 14 серпня 2019 року Урядом було схвалено рішення про затвердження умов і початок концесії Херсонського морського порту та Спеціалізованого морського порту "Ольвія". 1 вересня 2019 було підписано накази про оголошення концесійних конкурсів:

"Новообраний президент України Володимир Зеленський підтримує дану ідею і поставив завдання перед урядом і Міністерством інфраструктури провести до 1 січня 2020 року пілотні конкурси з передачі в концесію морських портів "Ольвія" та "Херсон". Ми всі маємо зрозуміти одну річ, що держава не є ефективним менеджером. Держава має виконувати лише регуляторні і контролюючі функції. Тобто всі державні стивідори в апріорі мають бути передані або в концесію, або в оренду. Приватизація – це утопія".

За словами Лавренюка, такі морські порти як Маріуполь і Бердянськ, які зараз у зв’язку із військовою агресією РФ знаходяться у занепаді, необхідно віддавати в оренду або концесію.

Лавренюк також підкреслив, що не менш важливою стала реорганізація служби капітанів морських портів.

Окрім того, за словами заступника міністра, Морська адміністрація зробила ще один дієвий крок у напряму реформування морської галузі – відкриття центрів обслуговування моряків ДП "Моррічсервіс". 30 травня 2019 року в Одесі було відкрито перший центр ДП "Моррічсервіс". На 2019–2020 рр. до відкриття заплановані також центри в Маріуполі та Києві.

За словами Лавренюка, важливим досягненням є також успішне складання Україною двох "міжнародних екзаменів" - аудиту Міжнародної морської організації (IMO) та Європейського агентства з морської безпеки (EMSA): "Команда аудиторів ІМО визнала добрий рівень нормативно-правового регулювання в сфері забезпечення безпеки мореплавства та захисту морського середовища. Україна показала себе як країну-члена ІМО, в якій вживаються всі необхідні заходи з метою досягнення головної мети – стати передовою морською державою. У нас для цього є всі шанси".

Великим здобутком Міністерства інфраструктури Лавренюк назвав відновлення контролю над часткою Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" (ДСК "ЧМП") в статутному капіталі СП "Лотос" у В’єтнамі.

Окрім того, Чорноморським морським пароплавством вдалось успішно повернути в державну власність 17 об’єктів нерухомості в Одеській області.

Лавренюк також наголосив на успішному відновленні контролю над об’єктами нерухомості у м. Відень (Австрія), які внесені до статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство". "ПрАТ "УДП" успішно відстояло свою власність в Австрії у судовому спорі з Російською Федерацією", - заявив він.

Окрім того, за підтримки Міністерства інфраструктури, Українське Дунайське пароплавство успішно виграло суд по примусовій ліквідації головного агентства в Угорщині, тим самим зберігши у власності нерухомість в Будапешті, на яку претендувала РФ, та забезпечила працездатність флоту УДП на Угорській ділянці Дунаю.

Лавренюк також звернув увагу, що обсяги перевезень річкою будуть збільшуватись і в Міністерства інфраструктури вже є амбітні цілі збільшити цей показник за 3 роки до 30 млн тонн на рік.