В Раді анонсували порядок денний наступної сесії

В "Слузі народу" анонсували порядок денний наступної чергової сесії. Планують ухвалити законопроекти для бізнесу та стимулювання економіки.

Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Чим ми будемо займатись наступний рік? Треба займатися економікою, соцсферою та робити все для того, щоб епоха бідності почала закінчуватись більш інтенсивно", - заявив Корнієнко.

За його словами, у вересні монобільшість ініціює прийняття у першому читанні закону про податкову амністію, а також визначиться з прийняттям законопроекту про податковий капітал.

"Що робити разом з урядом - це робити ті дії, які будуть розкручувати економіку. Це, звичайно, мова йде про лібералізацію, відкриття нових ринків. Більшість того, що ми прийняли, почне діяти з осіні або з 1 січня. Також із запланованого - це податкова амністія, перше читання", - додав Корнієнко.

Крім того, він зазначив, що фракція "Слуга народу" підтримує президента у дискусії стосовно податку на виведений капітал. Також в СН анонсують прийняття спеціального податкового режиму для культурних індустрій.

"Там до 7% культурного збору так званого. Можливо, ми розглянемо подібні ініціативи, які можуть розповсюджуватись на інші галузі. Також є законопроект про індустріальні парки, які вже на першому читанні. Він дасть можливість інвесторам предметно заходити в країну. Так само, як і закон про інвестиційних нянь, восени ми будемо приймати його в другому читанні", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, Верховна рада може зібратися на кілька позачергових засідань у липні-серпні.