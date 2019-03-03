У Раді за 2 місяці не проголосували ні разу 9 нардепів

У найбільшій кількості голосувань не брали участі депутати від групи "Воля народу" та "Відродження"

В январе и феврале 2019 года 9 нардепов не проголосовали ни на одном из 18 заседаний Верховной рады Украины, в ходе которых состоялось 304 голосования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ЧЕСНО".

При этом, как сообщается, 58 нардепов пропустили более 90% голосований в парламенте.

В частности, во время всех голосований в Раде отсутствовали: Дмитрий Добкин ("Оппоблок"), внефракционные Евгений Бакулин, Константин Жеваго, Сергей Клюев, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко, Надежда Савченко, Дмитрий Ярош и Лев Пидлисецкий ("Самопомич").

Нардепы Вадим Рабинович ("Оппоблок") и Валерий Дубиль ("Батькивщина") приняли участие только в одном голосовании за этот период.

Кроме того, по данным сайта ВР, более 50% голосований пропустили 259 нардепа, более 90% голосований - 58 нардепов. В январе-феврале присутствие составило 77,6%, а голосование - 41,1%.

В наибольшем количестве голосований не участвовали депутаты от групп "Воля народа" (84%) и "Возрождение" (79%), в наименьшем - депутаты от "Народного фронта" и "Самопомочи" (56%).

Напомним, в Верховную раду внесли законопроект №10072, которым предлагается наказывать нардепов-прогульщиков общественными работами.

В свою очередь в Комитете избирателей Украины сообщили, что 22 депутата Верховной рады пропустили заседания парламента в январе 2019 года.