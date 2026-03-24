В Совбезе ООН объяснили, как Россия срывает мирные переговоры по Украине

РФ не достигла целей и создает иллюзию победы

Россия не достигла ни одной стратегической цели в войне против Украины. Сейчас Кремль пытается сорвать мирный процесс, выдвигая заведомо нереалистичные ультиматумы.

По словам дипломата, Россия пытается сформировать искаженное представление о реальной ситуации на фронте.

"То, что мы наблюдаем, - это тщательно срежиссированный спектакль, который Россия продолжает разыгрывать", - подчеркнул он.

Мельник отметил, что несмотря на ухудшение ситуации для Кремля на поле боя, Москва продолжает создавать иллюзию собственной непобедимости и демонстрирует, что якобы находится в шаге от полной победы и капитуляции Украины.

Путин блокирует переговоры ультиматумами

Дипломат подчеркнул, что переговорная позиция российского диктатора Владимира Путина базируется на блефе и лжи.

В частности, блеф заключается в утверждениях о неизбежной победе России, а ложь - в готовности Кремля согласиться на компромиссы вместо фактической капитуляции Украины.

В то же время, по его словам, Россия не смогла достичь ни одной из целей полномасштабного вторжения.

"Мы имеем дело с самым длинным трехдневным блицкригом в истории человечества, который длится уже более четырех лет", - заявил Мельник.

Он также привел данные по темпам продвижения российских войск: за более чем три с половиной года оккупировано лишь около 9 300 квадратных километров. При нынешних темпах, по его оценке, России понадобилось бы около 183 лет, чтобы захватить всю территорию Украины.

"Именно поэтому Путин требует, чтобы Украина без боя отказалась от территорий, которые Россия не смогла оккупировать за более чем 12 лет агрессии. Превращая такие ультиматумы в условия переговоров, Россия намеренно блокирует мирный процесс", - добавил дипломат.

Успехи ВСУ на фронте и экономика РФ

Мельник подчеркнул, что украинским военным удалось перехватить инициативу на фронте. В частности, только в течение февраля ВСУ освободили территорию, соизмеримую по площади с районами Квинз и Бруклин в Нью-Йорке.

В то же время внутренняя ситуация в России становится критической из-за экономических факторов:

нулевой рост экономики;

исчерпание финансовых резервов;

стремительный рост дефицита бюджета.

Эти факторы, по мнению дипломата, все больше усложняют для Кремля дальнейшее финансирование военных действий.