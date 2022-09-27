Совбез ООН соберется из-за "референдумов" в Украине. Планируется выступление Зеленского

Сегодня планируется проведение внеочередного заседания Совбеза ООН по незаконным "референдумам" на захваченных территориях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский также намерен выступить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .
"Ожидается, что Россия будет стараться предотвратить видеообращение Зеленского голосованием", - говорится в сообщении.
В таких процедурных голосованиях постоянные члены не имеют права вето, но им нужно большинство в 9 из 15 голосов членов совета.
Также стало известно, что постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд планирует подать резолюцию, осуждающую Россию и декларирующую, что Совет Безопасности ООН не поддерживает применение силы для перекройки границ во время режима безопасности.
Американские дипломаты будут взаимодействовать со всеми странами в Совбезе, включая дипломатов из Китая и Индии, чтобы заставить их проголосовать "за".
Напомним, ранее стало известно, что Украина созывает Совбез ООН через "референдумы" России на оккупированных территориях.
Позже стало известно, что Совбез ООН проведет совещание по "референдумам" в Украине.
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