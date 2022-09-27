Совбез ООН соберется из-за "референдумов" в Украине. Планируется выступление Зеленского

"Ожидается, что Россия будет стараться предотвратить видеообращение Зеленского голосованием", - говорится в сообщении.

В таких процедурных голосованиях постоянные члены не имеют права вето, но им нужно большинство в 9 из 15 голосов членов совета.

Также стало известно, что постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд планирует подать резолюцию, осуждающую Россию и декларирующую, что Совет Безопасности ООН не поддерживает применение силы для перекройки границ во время режима безопасности.

Американские дипломаты будут взаимодействовать со всеми странами в Совбезе, включая дипломатов из Китая и Индии, чтобы заставить их проголосовать "за".