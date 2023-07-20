RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Совбез ООН завтра соберется для обсуждения последствий выхода РФ из "зерновой сделки"

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Совет Безопасности ООН завтра, 21 июля, проведет заседание по вопросу о гуманитарных последствиях выхода РФ из "зерновой сделки".

Об этом заявила британская миссия ООН , сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что завтра будут обсуждать выход РФ из соглашения, которое позволяло в течение последнего года безопасно экспортировать зерно из Украины через Черное море.

На повестке дня будут гуманитарные последствия этого шага. Больше никаких подробностей не сообщается.

Выход России из "зерновой сделки"

17 июля в Кремле отказались от продления "зерновой сделки". Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Государство рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии.

19 июля, Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну. Украина из-за угроз РФ топить корабли пообещала ответить тем же

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия возобновит свое участие в "зерновой сделке" только в том случае, если Запад выполнит ряд требований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская ФедерацияВойна в Украине