Совбез ООН завтра соберется для обсуждения последствий выхода РФ из "зерновой сделки"

Совет Безопасности ООН завтра, 21 июля, проведет заседание по вопросу о гуманитарных последствиях выхода РФ из "зерновой сделки".
Об этом заявила британская миссия ООН , сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что завтра будут обсуждать выход РФ из соглашения, которое позволяло в течение последнего года безопасно экспортировать зерно из Украины через Черное море.
На повестке дня будут гуманитарные последствия этого шага. Больше никаких подробностей не сообщается.
17 июля в Кремле отказались от продления "зерновой сделки". Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.
После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Государство рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии.
19 июля, Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну. Украина из-за угроз РФ топить корабли пообещала ответить тем же
В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия возобновит свое участие в "зерновой сделке" только в том случае, если Запад выполнит ряд требований.
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