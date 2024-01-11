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ЕС планирует отправить военные корабли в Красное море для борьбы с атаками хуситов, - Politico

Четверг 11 января 2024 20:43
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ЕС планирует отправить военные корабли в Красное море для борьбы с атаками хуситов, - Politico Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз планирует направить по меньшей мере три военных корабля для охраны судов в Красном море, подвергающихся нападениям повстанцев-хуситов из Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Согласно документу Европейской службы внешних действий, блок должен создать "новую операцию ЕС", которая будет "действовать в более широкой зоне операций, от Красного моря до Персидского залива". Операция может быть начата уже в конце февраля.

Хуситв, заявляют, что атаковали суда в Красном море - одной из самых оживленных водных артерий мира - в знак поддержки палестинцев, подвергающихся израильским бомбардировкам в Секторе Газа.

ЕС следует примеру США и их союзников, когда речь заходит о защите судов в Красном море.

ЕС изначально рассматривал возможность использования своей антипиратской миссии "Аталанта", которая действует в Индийском океане, но Испания выступила против этой идеи, заявив, что она открыта для новой миссии.

В предложении говорится, что "точный размер и состав операции будет зависеть от дальнейшего оперативного планирования", но в него входят "как минимум три противовоздушных эсминца или фрегата с многоцелевыми возможностями на срок не менее одного года".

Атаки хуситов на корабле в Красном море

В ноябре начались атаки йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море. Как сообщалось, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговый корабль.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации "Сторожево процветание" (Operation Prosperity Guardian), чтобы защитить суда от хуситов. К коалиции присоединилось более 20 стран.

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