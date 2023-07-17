ua ru
Пн, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Совбез ООН впервые обсудит риски, связанные с развитием искусственного интеллекта

Новина українською →
Понедельник 17 июля 2023 07:28
Совбез ООН впервые обсудит риски, связанные с развитием искусственного интеллекта Фото: Совет Безопасности ООН проведет переговоры по развитию ИИ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций впервые проведет официальное обсуждение искусственного интеллекта на этой неделе в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительства государств во всем мире рассматривают вопрос, как смягчить опасности, связанные с появлением технологий искусственного интеллекта, которые могут изменить глобальную экономику и ландшафт международной безопасности.

Утверждается, что Великобритания, которая в этом месяце председательствует в Совете Безопасности ООН, стремится получить глобальную роль в регулировании ИИ. Обсуждение в Совбезе возглавит министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клэверли.

Следует отметить, что генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал предложение о создании международного органа по наблюдению за ИИ, такого как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Регулировка искусственного интеллекта

В 2022 году искусственный интеллект начал стремительно развиваться. Толчком для этого стал релиз бота ChatGPT, который начали активно использовать во множестве сфер. Поэтому страны прибегают к регулированию отрасли искусственного интеллекта.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.

Также Европейский Союз готовит исторический закон, регулирующий использование ИИ. Подробнее о том, какие ограничения искусственного интеллекта планируют ввести, – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Искусственный интеллект
NEWS
На Крымском мосту произошли взрывы: что известно
На Крымском мосту произошли взрывы: что известно
DAILY
Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны