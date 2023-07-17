Совбез ООН впервые обсудит риски, связанные с развитием искусственного интеллекта

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций впервые проведет официальное обсуждение искусственного интеллекта на этой неделе в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Правительства государств во всем мире рассматривают вопрос, как смягчить опасности, связанные с появлением технологий искусственного интеллекта, которые могут изменить глобальную экономику и ландшафт международной безопасности.

Утверждается, что Великобритания, которая в этом месяце председательствует в Совете Безопасности ООН, стремится получить глобальную роль в регулировании ИИ. Обсуждение в Совбезе возглавит министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клэверли.

Следует отметить, что генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал предложение о создании международного органа по наблюдению за ИИ, такого как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Регулировка искусственного интеллекта

В 2022 году искусственный интеллект начал стремительно развиваться. Толчком для этого стал релиз бота ChatGPT, который начали активно использовать во множестве сфер. Поэтому страны прибегают к регулированию отрасли искусственного интеллекта.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.

Также Европейский Союз готовит исторический закон, регулирующий использование ИИ. Подробнее о том, какие ограничения искусственного интеллекта планируют ввести, – в материале РБК-Украина.