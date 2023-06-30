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Совбез ООН решил вывести миротворцев из Мали

Фото: Совбез ООН выводит миротворцев из Мали (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Совет безопасности Организации объединенных наций принял решение о полном выводе миротворческого контингента из Мали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что миротворцы приступят к сокращению присутствия уже завтра, 1 июля, а к началу следующего года они полностью покинут страну. После этого ответственность за безопасность в стране будет нести переходное правительство, пришедшее к власти в результате переворота в 2021 году.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к правительству страны с призывом к полному сотрудничеству в обеспечении "упорядоченного и безопасного вывода персонала и активов миссии".

Отмечается, что на февраль 2023 года миротворческий контингент в Мали насчитывал более 15 тысяч человек.

Вывод миротворцев ООН из Мали

Напомним, что миротворческий контингент ООН прибыл на Мали еще в 2013 году, с тех пор в стране произошло несколько государственных переворотов, и сейчас у власти находится военная хунта, конфликтующая с миротворцами.

Две недели назад временные власти Мали попросили ООН вывести своих миротворцев из страны. В США отреагировали на это решение и выразили обеспокоенность желанием избавиться от миротворческого контингента.

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МиротворецМали