США призывают к "организованному и ответственному" выводу миротворцев ООН из Мали

США обеспокоены решением временных военных властей Мали вывести миротворцев ООН из страны и призывают, чтобы этот процесс состоялся "организованно и ответственно".

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Миллер заявил, что США обеспокоены последствиями этого решения для безопасности и гуманитарных кризисов, затрагивающих малый народ.

"Соединенные Штаты сожалеют о решении переходного правительства Мали отозвать свое согласие на создание МИНУСМА (название миротворческой миссии ООН в стране, - ред). Вывод МИНУСМА должен быть упорядоченным и ответственным, необходимо уделить первостепенное внимание безопасности миротворцев и малайцев", - заявил Милинус.

Вывод миротворцев ООН из Мали

Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали была основана в 2013 году. Она имела целью поддержку политических процессов в этой стране и выполнение ряда задач по обеспечению безопасности.

Однако после нескольких государственных переворотов к власти пришла военная хунта, все больше конфликтовавшая с МИНУСМОМ. Также они обратились в РФ в целях увеличить свой военный потенциал.

На днях временные власти Мали обратились в ООН с просьбой вывести своих миротворцев из страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.