Генсек ООН выступил с новым призывом к прекращению огня между Израилем и Сектором Газа
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.
"Пришло время заставить замолкнуть оружие", - сказал он, выступая с египетской стороны перехода Рафах с анклавом.
Генсек призвал Израиль предоставить "полный, беспрепятственный" доступ к гуманитарным товарам на всей территории Газы. По его словам, до мая на севере неизбежен искусственный голод.
"Пришло время по настоящему наводнить Газу жизненно необходимой помощью. Выбор ясен: либо резкое увеличение, либо голод. Заблокированные грузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы - это моральное оскорбление", - заявил Гутерриш, который также призвал к освобождению израильтян. заложники.
"Я хочу, чтобы палестинцы в секторе Газа знали: вы не одиноки. Люди во всем мире возмущены ужасами, свидетелями которых мы все являемся в реальном времени. Палестинцы в секторе Газа по-прежнему застряли в постоянном кошмаре", - добавил он.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что глава ООН "обвинил Израиль в гуманитарной ситуации в Газе", не осуждая при этом боевиков ХАМАС, которые "воруют" помощь.
Война в Израиле
7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.
В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.
В середине марта боевики ХАМАС согласились с измененным предложением США о прекращении огня.
В пятницу, 22 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом.
К слову, Администрация президента США Джо Байдена впервые призвала к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.
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