Совбез ООН одобрил отправку иностранных военных на Гаити

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций дал разрешение на развертывание вооруженных многонациональных сил на Гаити для борьбы с местными бандами, фактически контролирующими часть страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

За резолюцию проголосовали 13 членов совета, Россия и Китай воздержались. Возглавит миссию Кения, которая пообещала предоставить 1000 своих полицейских.

Отмечается, что силы многонациональной поддержки будут находиться в Гаити 12 месяцев с возможностью продления срока.

Ситуация на Гаити

Враждующие банды контролируют большую часть столицы страны Порт-о-Пренса, где расположен главный порт. Таким образом они перекрывают жизненно необходимые линии поставок в остальную страну.

Отмечается, что члены банд терроризируют местное население, заставив около 200 000 человек покинуть свои дома на фоне регулярных убийств, изнасилований, поджогов и т.д.

Военная миссия должна помочь местным силам безопасности, которые хотя и получают международную поддержку, но остаются в меньшинстве и с худшим вооружением, чем бандиты.

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