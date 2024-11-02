Совбез ООН проведет заседание по случаю 1000 дней войны РФ против Украины

В ноябре состоится заседание Совета Безопасности ООН, приуроченное к 1000 дням войны РФ против Украины. Его анонсировала Великобритания, которая руководит в Совете в текущем месяце.

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, сообщает РБК-Украина на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Заседание состоится во второй половине дня 18 ноября. Его возглавит министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Вудворд представила график работы Совбеза на ноябрь и отметила, что приоритетными будут вопросы, связанные с "тремя крупнейшими конфликтами в мире": последствиями и рисками войны на Ближнем Востоке, нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также конфликт в Судане.

По словам дипломата, Британия воспользуется председательством в Совбезе ООН, "чтобы разоблачить российскую дезинформацию и их преступления".

Вудворд также сообщила, что российская делегация заблокировала одобрение графика работы Совбеза на ноябрь именно из-за запланированного рассмотрения украинского вопроса. Однако, отметила она, это не помешает проведению заседания Совета вне графика по запросу стран-членов.

Хаос в мире - дело рук России

Представитель Британии в ООН подчеркнула, что Лондон продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет, территориальную целостность и принципы Устава ООН. По ее словам, международное сообщество не будет успокаиваться, ведь Путин на Украине не остановится.

Представитель Британии при ООН обратила внимание на "уровень хаоса" и "число конфликтов" по всему миру, связанных с Россией.

"Россия не отрицает того факта, что заключает соглашения с Пхеньяном, чтобы использовать северокорейские войска как пушечное мясо для своей войны", - отметила она.

Кроме того, она отметила, что Россия также закупает у Ирана беспилотники и боеприпасы, а также финансирует поддержку терроризма на Ближнем Востоке. По ее словам, Иран и КНДР требуют от Москвы высокую цену за свою поддержку. Она добавила, что у России осталось мало возможностей для удовлетворения предложений своих партнеров.

Вудворд подчеркнула, что Москва имеет отношение к большинству конфликтов в мире.