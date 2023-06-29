Радар для ПВО и не только. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

В список помощи вошли:

1 РЛС среднего радиуса действия "TRML-4D";

3 моста для мостоукладчика BEAVER;

2 машины пограничной охраны;

16 грузовиков Zetros.

Радар TRML-4D использует новейшую технологию радиолокации Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.

Он способен заблаговременно обнаруживать различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Военная помощь от Германии

Недавно стало известно, что Германия выделит для Украины 381 млн евро помощи. Деньги пойдут на гуманитарные нужды.

Германия планирует передать Украине еще десятки зенитных установок Gepard. Речь идет о 45 зенитках.

В начале июня сообщалось, что правительство Германии предоставило новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в последний пакет помощи вошла техника, боеприпасы для систем ПВО и другое.