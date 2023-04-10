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Рада освободила от пошлины и НДС военные товары

Фото: Рада освободила от пошлины и НДС военные товары (rada.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Верховная рада поддержала освобождение от НДС и пошлины на ввоз товаров для безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Украины Ярослава Железняка.

По его словам, законопроекты №9061 и №9062 поддержали 317 и 316 депутатов

Законопроектами предусмотрено освобождение от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, принадлежащих Минобороны, ВСУ, а также другим образованиям в соответствии с законами Украины военным формированием, разведывательным органам, органам специального назначения с правоохранительными функциями, на которые возложены функции по обеспечению обороны государства, помещены в таможенный режим переработки за пределами таможенной территории Украины и/или продуктов их переработки, которые возвращаются на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта после ремонта и/или обслуживания.

Также предлагается освобождение от налогообложения НДС операций по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Верховная рада приняла в целом два законопроекта об освобождении от НДС и пошлины: коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.

Также ранее мы писали, что в конце 2022 года в Украине освободили от пошлины и НДС "Старлинки" и генераторы.

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