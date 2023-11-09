Рада уволила министра спорта Гутцайта

Как проголосовали нардепы

За увольнение Гутцайта в целом проголосовали 243 парламентария.

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 169

"Европейская солидарность" - 16

"Батькивщина" - 3

"Платформа за жизнь и мир" - 10

"За майбутне" - 4

"Голос" - 14

"Довира" - 9

"Восстановление Украины" - 9

Фото: Верховная рада проголосовала за увольнение Гутцайта (t.me/yzheleznyak)

Что этому предшествовало

Отметим, что об вероятности увольнения Гутцайта с должности министра молодежи спорта говорили еще в январе этого года. На днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал увольнение одного из министров, но не сказал кого именно.

Но "кандидата на вылет" назвал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, отметив, что речь идет о министре молодежи спорта Вадиме Гутцайте. Также эту информацию подтвердили источники РБК-Украина.

На следующий день, 8 ноября, Гутцайт написал заявление об отставке. Ее опубликовал в Facebook глава Верховной рады Руслан Стефанчук и добавил, что увольнение министра будет рассмотрено "в ближайшее время". В этот день в Раде зарегистрировали заявление Гутцайта, сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Сам Гутцайт объяснил причину своей отставки. Мол, он уже год объединяет министерский портфель с поста президента Национального олимпийского комитета Украины.

"За этот год было много манипулирований по поводу моих полномочий, принятых решений и сочетания этих должностей. Сегодня (публикация 8 ноября - ред.) я принял решение об отставке с должности министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины" , - сообщил Гутцайт.

Что известно о Гутцайте

Вадим Гутцайт родился в Киеве в 1971 году. Есть жена - украинская журналистка, радио- и телеведущая Оксана Гутцайт. Супруги воспитывают дочь Элину (2002 г.р.) и сына Марка (2010 г.р.).

В марте 2020 года был назначен министром молодежи и спорта и занимал этот пост до сегодняшнего дня.

52-летний Гутцайт - украинский фехтовальщик, саблист и олимпийский чемпион. Как саблист принял участие в трех Олимпиадах, а в 1992 году завоевал командное золото от Украины.

По данным из открытых источников, в 2018 году он был одним из совладельцев российского ООО "Альтаир" (СТО "Чемпион" под Москвой) вместе с двумя российскими фехтовальщиками Ильгаром Мамедовым и Станиславом Поздняковым.

История перемен в российских реестрах указывает, что свою долю Гутцайт передал Ильгару Мамедову - многолетнему главному тренеру сборной России по фехтованию, имеющему звание полковника Вооруженных Сил РФ.

Также известно, что на выборах 2019 Гутцайт был №81 в списке партии "Слуга народа".

С 2017 по 2023 он возглавлял Федерацию фехтования Украины. Вместе с тем, в ноябре 2022 года стал президентом Национального олимпийского комитета Украины.

Скандалы

Гутцайт был фигурантом по уголовному делу о хищении 2,25 млн грн государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов. По делу он указан в качестве директора департамента молодежи и спорта КГГА (предыдущая должность).

Также весной 2022 года, будучи министром спорта, он официально запретил спортсменам из Украины участие в спортивных соревнованиях с представителями России и Беларуси.

Таким образом, украинцев лишили возможности участвовать в квалификационном отборе на Олимпиаду, что вызвало скандал в обществе. Впоследствии этот запрет был отменен.

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