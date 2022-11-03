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Рада уволила главу Минрегиона Чернышова

Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

Верховная рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Кто такой Чернышов?

Алексей Чернышов родился в 1977 году в городе Харькове.

Образование полное высшее - в 1999 г. окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" по специальности "Экономика предприятия"; 2002 окончил Национальный юридический университет им. Я. Мудрого по специальности "Правоведение". Женат. Воспитывает двух сыновей.

В ноябре 2017 стал главой Наблюдательного совета Украинского клуба недвижимости URE Club.

С 28 октября 2019 г. по 4 марта 2020 г. - глава Киевской областной государственной администрации.

4 марта 2020 г. назначен Министром развития общин и территорий (3 ноября 2022 года уволен с должности).

Предыстория

Отметим, что вчера в Раде зарегистрировали заявление Чернышова об отставке с поста главы Минрегиона.

Как ранее писало РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, экс-министр теперь может возглавить НАК "Нафтогаз".

Минрегион же планируют объединить с Министерством инфраструктуры под председательством Александра Кубракова, который, вероятно, будет повышен до вице-премьера.

Издание ранее выяснило, что такой формат перестановок рассматривали еще несколько недель назад. Но с его реализацией не спешили, пока не будет решен вопрос об увольнении Юрия Витренко из "Нафтогаза". Впрочем, его уволил Кабмин 1 ноября, поэтому этот вопрос уже стал открытым.

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Алексей ЧернышовМинистерство развития громад и территорийВерховная рада