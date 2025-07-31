Рада увеличила расходы на оборону на 412 млрд гривен

Проект №13573 в целом поддержали 332 депутата.

Проект был подан сегодня руководством Рады на замену аналогичному проекту №13439-3, ранее принятому в первом чтении.

Из него убрали дополнительные расходы, которые не касаются обороны, в частности, расходы на прокуратуру. Кроме того, в законе уже нет изъятия 8 млрд гривен из бюджета Киева.

Расходы на оборону

Законопроектом предлагается увеличить расходы государственного бюджета на национальную безопасность и оборону на 412,4 млрд гривен.

Дополнительные расходы по общему фонду составляют 401,6 млрд гривен, в том числе для:

Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) - 310,8 млрд гривен;

системы МВД (Госпогранслужба, Нацполиция, Нацгвардия) - 84,1 млрд гривен;

Службы безопасности - 1,6 млрд гривен;

Главного управления разведки Минобороны - 4,5 млрд гривен;

Администрации Госспецсвязи - 64,5 млн гривен;

Управления государственной охраны - 505 млн гривен.

Источники средств

Для покрытия дополнительных расходов предлагается увеличить доходы государственного бюджета на 147,5 млрд гривен и финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 250 млрд гривен: за счет увеличения внутренних заимствований на 184,9 млрд гривен с одновременным уменьшением объема платежей по погашению долга на 65,1 млрд гривен.

В законе есть норма о новом распределении НДФЛ с 1 августа 2025 года:

60% - направляется Минобороны на закупку дронов, оружия, военной техники (это дополнительные 22,4 млрд грн для Минобороны, уже учтенные в общей сумме увеличения)

30% - Госспецсвязи на дроны,

10% - на нужды бригад.

Основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета, является пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год, в частности среднемесячной заработной платы и прибыли прибыльных предприятий, а также рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов, в частности: