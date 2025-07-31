Рада увеличила расходы на оборону на 412 млрд гривен

Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412,4 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента на канале "Рада" на Youtube.
Проект №13573 в целом поддержали 332 депутата.
Проект был подан сегодня руководством Рады на замену аналогичному проекту №13439-3, ранее принятому в первом чтении.
Из него убрали дополнительные расходы, которые не касаются обороны, в частности, расходы на прокуратуру. Кроме того, в законе уже нет изъятия 8 млрд гривен из бюджета Киева.
Законопроектом предлагается увеличить расходы государственного бюджета на национальную безопасность и оборону на 412,4 млрд гривен.
Дополнительные расходы по общему фонду составляют 401,6 млрд гривен, в том числе для:
Для покрытия дополнительных расходов предлагается увеличить доходы государственного бюджета на 147,5 млрд гривен и финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 250 млрд гривен: за счет увеличения внутренних заимствований на 184,9 млрд гривен с одновременным уменьшением объема платежей по погашению долга на 65,1 млрд гривен.
В законе есть норма о новом распределении НДФЛ с 1 августа 2025 года:
Основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета, является пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год, в частности среднемесячной заработной платы и прибыли прибыльных предприятий, а также рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов, в частности:
Напомним, Минфин уже склоняется к тому, чтобы заложить в проект бюджета-2026 сценарий продолжения войны и повышенных расходов. Планируется, что расходы будут на уровне этого года.