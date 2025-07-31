Руководство Рады подало новый проект об увеличении расходов на оборону на 400 млрд гривен
В Верховной Раде срочно зарегистрирован новый законопроект об увеличении расходов на оборону в государственном бюджете Украины на 2025 год на 412 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №13573 от 31 июля 2025 года.
Среди авторов проекта спикер парламента Руслан Стефанчук, вице-спикеры и глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа.
Ранее Верховная Рада приняла аналогичный проект в первом чтении. Скорее всего, новый проект заменит его.
Расходы на оборону
Законопроектом предлагается увеличить расходы государственного бюджета на национальную безопасность и оборону на 412,4 млрд гривен.
Дополнительные расходы по общему фонду составляют 401,6 млрд гривен, в том числе для:
- Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) - 310,8 млрд гривен;
- системы МВД (Госпогранслужба, Нацполиция, Нацгвардия) - 84,1 млрд гривен;
- Службы безопасности - 1,6 млрд гривен;
- Главного управления разведки Минобороны - 4,5 млрд гривен;
- Администрации Госспецсвязи - 64,5 млн гривен;
- Управления государственной охраны - 505 млн гривен.
Источники средств
Для покрытия дополнительных расходов предлагается увеличить доходы государственного бюджета на 147,5 млрд гривен и финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 250 млрд гривен: за счет увеличения внутренних заимствований на 184,9 млрд гривен с одновременным уменьшением объема платежей по погашению долга на 65,1 млрд гривен.
Предусмотрено с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года установить размер максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, равный 15 размерам минимальной заработной платы, вместо 20 размеров. Фактически это означает уменьшение налогов с высоких зарплат (более 120 тысяч гривен).
Основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета, является пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год, в частности среднемесячной заработной платы и прибыли прибыльных предприятий, а также рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов, в частности:
- налог и сбор на доходы физических лиц на 56,0 млрд гривен, в том числе в общий фонд - 46,0 млрд гривен и специальный фонд - 10,0 млрд гривен (за счет роста фактической среднемесячной заработной платы наемных работников и увеличения расходов государственного бюджета на денежное обеспечение военнослужащих);
- налог на прибыль предприятий на 23,8 млрд гривен (за счет больших прибылей предприятий и поступлений налога по результатам декларирования налога за IV квартал 2024 года, 2024 год в целом и I квартал 2025 года);
- акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины табачных изделий на 8,8 млрд гривен (за счет роста объемов импорта сигарет в текущем году);
- часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций (государственных унитарных предприятий и их объединений) и дивиденды, изымаемые в государственный бюджет в соответствии с законом, на 15,0 млрд гривен (учет финансовых результатов предприятий за 2024 год);
- средства, перечисляемые Национальным банком Украины, на 20,3 млрд гривен;
- другие поступления на 23,6 млрд гривен (из них за счет роста поступлений административных штрафов и других санкций на 3,9 млрд гривен; сборов на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций на 4,1 млрд гривен, других поступлений на 15,6 млрд гривен, из них 7,9 млрд гривен - средства, перечисленные в соответствии с законодательством Фондом гарантирования вкладов физических лиц в государственный бюджет как сумма кредиторских требований к неплатежеспособным банкам и избыточный капитал).
Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2025 год в первом чтении, которые предусматривают увеличение расходов на оборону на 412 млрд гривен.
Правительственный проект изменений в госбюджет на 2025 год №13439 был подан в Верховную Раду 30 июня.