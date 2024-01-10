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Рада завтра рассмотрит в первом чтении законопроект о мобилизации

Фото: Рада 11 января рассмотрит в первом чтении законопроект о мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Законопроект о мобилизации Верховная рада Украины рассмотрит в первом чтении завтра, 11 января. Документ будет рассмотрен с предложениями Комитета по нацбезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Оба парламентария отмечают, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о начале рассмотренного законопроекта о мобилизации в сессионном зале. Рада начнет рассмотрение документа в первом чтении 11 января.

Народные депутаты будут рассматривать законопроект с предложениями Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Нардепы отмечают, что это не означает, что законопроект будет принят в том виде, каким он поступил в Раду. Законопроект отправят на доработку ко второму чтению.

Что предшествовало

Напомним, в конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения. Законопроект в последние несколько дней рассматривал Комитет по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Как отмечал заместитель главы Комитета по нацбезопасности Егор Чернев, в документе содержится много спорных вопросов. В частности, они касаются ограничений для уклонистов.

Чернев также сообщил, что в Раде предлагают изменить нормы о рассылке повесток через электронную почту и отсрочку для некоторых категорий населения.

Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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