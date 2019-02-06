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Рада завтра розгляне 5 законопроектів у сфері оборони


Ці законопроекти раніше були не проголосовані у парламенті

На рассмотрение Верховной рады Украины завтра, 7 февраля, будет вынесено 5 ранее не проголосованных законопроектов в сфере обороны. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил секретарь профильного комитета по нацбезопасности и обороны, нардеп Иван Винник.

По его словам, завтра будут рассмотрены все законопроекты в сфере нацбезопасности, которые ранее не были проголосованы.

"А именно пять законопроектов. Это законопроекты о военных уставах, военных комиссариатах; введение полномочий и установление нового института сержантского и старшинского состава в Вооруженных силах Украины как элемент соответствующего дисциплинарного воспитания. Мы все это не прошли", - сообщил Винник.

Напомним, комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны проголосовал рекомендовать Верховной раде принять за основу правительственный законопроект №9464 "О внесении изменений в закон "Об обороне Украины".

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко предлагает ВР оптимизировать проведение процедур закупок товаров, работ и услуг в более сжатые сроки для обеспечения нужд обороны во время действия правового режима военного положения.

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