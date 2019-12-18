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Комітет ВР не підтримав зміни до Конституції щодо децентралізації

Новини » Політика     18.12.2019 - 21:26
Комітет ВР не підтримав зміни до Конституції щодо децентралізації
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект підтримали лише 11 членів комітету з 28

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної ради не підтримав законопроект №2598 про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Рішення підтримали 11 членів комітету з 28. 6 членів утрималися від голосування, 2 були проти, 3 не голосували. Ще 6 депутатів були відсутні під час голосування.

За словами члена комітету місцевого самоврядування Романа Лозинського, законопроектом пропонувалася можливість об'єднання/ліквідації областей простою більшістю Ради, скасування особливого статусу Севастополя, безлімітні повноваження префекта, а також зупиняти президенту повноваження мерів без рішення судів.

Комітет ВР не підтримав зміни до Конституції щодо децентралізації

Нагадаємо, раніше комітет з питань правової політики рекомендує Верховній раді направити проект закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади №2598 в Конституційний суд України. Таке рішення підтримали 15 членів комітету.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 грудня текст законопроекту президента Володимира Зеленського №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" з'явився у Верховній раді. При цьому глава держави вніс його до Ради 13 грудня.

За словами першого заступника фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, в законопроекті президента Володимира Зеленського про зміни в Конституцію в частині децентралізації немає ніякої федералізації. При цьому Корнієнко зазначив, що законопроект планується розглянути в Раді 20 грудня.

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