Рада завершує підготовку макропрогнозу до держбюджету-2020

В Верховній раді завершують підготовку макропрогнозу до державного бюджету на 2020 рік. Про це заявив премєр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, проект бюджету повинен був внесений протягом перших двох тижнів.

"Протягом перших двох тижнів ми повинні були внести проект бюджету. Ми це зробили. Зараз наші колеги завершують підготовку макропрогнозу на наступний рік. Тобто, ми зрозуміємо з вами скільки грошей у нас реально буде", - заявив Гончарук.

Він також наголосив, що до 2 листопада Кабмін підготує бюджет до другого читання.

"Наше завдання зараз зрозуміти реалістичну статтю доходів і до 2 листопада, з урахування всього, що ви сказали, подати нормальний справжній документ, який ми зможемо дискутувати до другого читання", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна рада прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні. За основу проект схвалили 256 народних депутатів, а в цілому 255 парламентарів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр фінансів Оксана Маркарова анонсувала, що бюджет України на 2020 рік буде коригуватися через зміну прогнозу курсу гривні. Вона підкреслювала, що курс, на якому базувався бюджет, буде іншим через зміни прогнозів.