Рада заслухає керівників уряду і НБУ

Наступного вівторка Верховна рада розгляне близько 25 питань. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна

Як зазначив Корнієнко, 12 травня планується годину запитань до уряду, а також буде звітувати Нацбанк. "У вівторок - порядок близько 25-ти питань", - сказав він.

У свою чергу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав терміни завершення карантину в Раді.

"Карантин для ВРУ завершується 18 травня", - заявив Арахамія. Народний депутат Олександр Корнієнко в свою чергу додав, що в Раду внесено постанову, за якою Рада по 18 травня повертається в календарний режим роботи.

Як повідомляло РБК-Україна у Верховну раду внесли проект постанови про доповіді голови Національного банку України про діяльність НБУ в умовах встановленого в Україні карантину.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував в парламенті проект постанови про вихід Верховної ради з карантину 18 травня.