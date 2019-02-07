Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні

Росіянам заборонили бути спостерігачами на виборах президента, Ради і місцевих виборах

Парламент принял за основу и в целом законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 232 парламентария.

Так, проектом предлагается законы "О выборах президента", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах" дополнить соответствующими нормами. Предусмотреть, что официальным наблюдателем не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом; лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным ВР государством-агрессором или государством-оккупантом.

Кроме того, предусматривается установить, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) РФ; лицо, предложения по которому инициированы или внесены Россией.

Напомним, в Раде 4 февраля зарегистрировали законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019.

Как писало РБК-Украина ранее, в Службе внешней разведки сообщали, что РФ дополнительно выделила своим спецслужбам 350 млн долларов для реализации подрывной деятельности на выборах в Украине в 2019 году.

Отметим, комитет ВР по иностранным делам рекомендовал парламенту принять данный закон за основу и в целом.

Подчеркнем также, в парламенте рассчитывают, что принятие закона о запрете гражданам РФ наблюдать за выборами в Украине сможет уменьшить количество провокаций во время избирательных кампаний в 2019 году.