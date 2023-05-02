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Рада призвала иностранные государства ввести санкции против "Росатома"

Фото: "Росатом" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 2 мая, Верховная рада Украины призвала иностранные государства ввести санкции против "Росатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Парламент поддержал Постановление нардепа Инны Совсун №9060 и обратился ко всем иностранным государствам по поводу наложения санкций на российскую государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", - говорится в сообщении.

Также этот призыв будет адресован Европейскому парламенту и Международному агентству по атомной энергии. Иностранные государства и организации должны ввести меры по уменьшению сотрудничества с РФ в области ядерной энергетики.

За соответствующее решение проголосовали 298 депутатов.

Ранее в Офисе президента Украины заявляли, что международным партнерам следует сконцентрироваться на введенных санкциях против "Росатома" и российских банков, а также пропагандистов.

Европейская комиссия уже начала работу над 11-м пакетом санкций в отношении России, поэтому часть стран возобновили давление против ядерной промышленности страны.

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