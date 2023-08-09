Рада забрала мандат у нардепа Холодова

За соответствующее решение проголосовали 308 парламентариев.

Стоит отметить, что теперь в Верховной раде стало 403 народных депутата.

Скандал с Холодовым

Журналисты проекта "Схем" ранее обнародовали расследование об Андрее Холодове. Выяснилось, что он уехал за границу полгода назад и сейчас продолжает находиться там. По данным журналистов, Холодов был на Кипре вместе с семьей, где имеет семейный дом.

В конце июля Холодов решил сложить мандат. Он подал в Раду соответствующее заявление. Также его исключили из партии "Слуга народа".

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