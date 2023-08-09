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Рада забрала мандат у нардепа Холодова

Фото: Андрей Холодов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Холодова. У него забрали мандат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За соответствующее решение проголосовали 308 парламентариев.

Стоит отметить, что теперь в Верховной раде стало 403 народных депутата.

Скандал с Холодовым

Журналисты проекта "Схем" ранее обнародовали расследование об Андрее Холодове. Выяснилось, что он уехал за границу полгода назад и сейчас продолжает находиться там. По данным журналистов, Холодов был на Кипре вместе с семьей, где имеет семейный дом.

В конце июля Холодов решил сложить мандат. Он подал в Раду соответствующее заявление. Также его исключили из партии "Слуга народа".

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Верховная радаСлуга народа