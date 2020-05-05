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Рада може вийти з карантину 18 травня

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Відповідний проект постанови вніс Давид Арахамія

Верховна рада України може вийти з карантину 18 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови №3434 від 5 травня, розміщений на сайті Верховної ради.

Автором проекту постанови став голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Згідно з проектом, Рада починає працювати у звичайному режимі з 18 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада збереться на позачергове засідання 7 травня на вимогу 157 нардепів. У ході засідання нардепи розглянуть законопроекти про соціальний захист медиків.

Раніше депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Рада збереться на наступне засідання через тиждень, 12 травня.

Зазначимо, карантин в Україні рішенням Кабінету міністрів продовжено до 22 травня, однак, з 11 травня розпочнеться перший етап ослаблення обмежень. Зокрема, буде дозволено гуляти в парках і скверах; відкриються салони краси; зможуть працювати літні майданчики кафе і ресторанів; заклади громадського харчування зможуть працювати на винос; відновлять роботу нотаріуси, адвокати, стоматологи; дозволяється оптова та роздрібна торгівля.

Також РБК-Україна писало, що Рада повернеться до пленарного режиму відразу після ослаблення карантину. За словами глави парламенту Дмитра Разумкова, багато парламентарів підтримують ініціативу повернутися до звичайного режиму роботи Ради.

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