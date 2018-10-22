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ВР пропонують передбачити позбавлення волі за осквернення пам'ятників бійцям АТО

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 19:35
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Також планується карати штрафами за носіння військової форми із знаками розрізнення військових ЗСУ

У Верховній раді України зареєстровано законопроект №9217 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

Відповідний проект було внесено у парламент 18 жовтня 2018 року.

Пропонується передбачити, що купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідного ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання.

Незаконне ж виготовлення ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата держпремії,  президентської відзнаки, орденської  стрічки, стрічки медалей на планках  з метою збуту або  носіння особою, яка не має на це права, або носіння, збут таких підроблених речей тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 100 до 200 таких мінімумів.

При цьому вище зазначені дії, якщо їх вчинила особа, яку протягом року було піддано адмінстягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Планується також визначити, що носіння військової форми одягу із знаками розрізнення  військовослужбовців Збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, тягнуть за собою попередження або накладання штрафу у розмірі від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією відповідної форми одягу. Якщо ці ж дії вчинила особа, яку протягом року було піддано адмінстягненню за такі ж порушення, то їй загрожує накладення штрафу у розмірі від 200 до 400 таких мінімумів або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин із конфіскацією відповідної форми одягу.

Крім того, пропонується передбачити, що осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, воїнів-інтернаціоналістів та миротворців, а також осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, учасників Революції Гідності,  борців за незалежність України у XX столітті караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, у кінці травня під Києвом вандали спалили кілька могил бійців АТО.

Крім того, у Запоріжжі невідомі облили чорною фарбою пам'ятну дошку на вулиці добровольчих батальйонів.

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