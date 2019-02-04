Рада у вівторок приведе звання військових до стандартів НАТО

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, у вівторок нардепи можуть розглянути закони щодо паливно-енергетичного комплексу

У вівторок парламент розгляне питання національної безпеки. Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, депутати планують привести у відповідність до стандартів НАТО звання українських військовослужбовців.

"На цей тиждень апарат пропонує наступний порядок денний. Перший блок - це блок питань національної безпеки та оборони. Дуже важливо, що значна частина тих законів, це приведення у відповідність українських звань і української армії до стандартів НАТО до реформи ЗСУ", - повідомив Парубій.

Окрім того, у вівторок Рада може розглянути законопроекти щодо паливно-енергетичного комплексу.

"Це є п’ять питань. Я сподіваюсь, що ми теж зможемо пройти їх об’єднано. Після питань паливно-енергетичного комплексу стоять два блоки з питань освіти", - повідомив глава парламенту.

Нагадаємо, Рада 18 грудня 2018-го схвалила за основу в першому читанні урядовий законопроект №8370 про внесення змін до деяких законів України про військові стандарти відповідно до стандартів НАТО.

Як писало РБК-Україна, на початку цього року президент України Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України (ЗСУ) будуть здатні діяти повністю за стандартами НАТО в 2020 році.

Додамо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що вся закуплена для Збройних сил України зброя і техніка відповідає стандартам НАТО.