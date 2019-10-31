Рада внесла зміни в бюджет-2019

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2283 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2019 рік", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосував 291 парламентар.

Документом передбачається додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1 млрд гривень, що дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям і не допустити відключення шахт від електропостачання.

Підвищується й грошове забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, Служби безпеки України, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони до рівня виплат у Збройних силах. Відповідно видатки на національну безпеку та оборону буде підвищено на 1,4 млрд грн.

Збільшене й фінансування резервного фонду, створеного для забезпечення державою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на 500 млн грн.

Крім того, планується підвищити фінансування соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (на 354,6 млн грн), що дозволить вчасно та в повному обсязі здійснювати доплату за роботу в зоні відчуження та виплати щорічної та додаткової відпусток 22 тис. осіб. Також буде збільшено фінансування заходів із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю (на 787,0 млн грн), щоб поліпшити забезпечення таких осіб технічними та іншими засобами реабілітації.

Відзначимо також, за словами члена бюджетного комітету Лесі Забуранної, яка презентувала документ до другого читання, законом нормуються зарахування до спеціального фонду конфіскованих коштів, які надійшли в обсязі 1 млрд 560,1 млн гривень станом на 1 жовтня. За її словами, Міністерству оборони на облаштування військових комісаріатів та їх всебічне забезпечення із цієї суми буде направлено 524 млн гривень, а Державному агентству автомобільних доріг "Укравтодор" - 1 млрд 36,1 млн гривень за пріоритетними напрямами розвитку доріг державного значення.

Нагадаємо, парламент схвалив проект за основу 18 жовтня.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін схвалив і передав до Верховної ради проект змін до закону про державний бюджет на 2019 рік. Так, у проекті передбачене зниження плану доходів бюджету на 2019 рік на 20,4 млрд грн через зменшення планових надходжень від ПДВ та імпортні товари й ввізного мита внаслідок зміцнення гривні до долара США і євро.

Так, 12 жовтня Кабмін схвалив рішення, згідно з яким на погашення боргу по заробітній платі перед шахтарями буде виділено один мільярд гривень.