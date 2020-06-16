Рада внесла до порядку закон про референдум і скоротила терміни його розгляду

Верховна рада включила до порядку денного законопроект президента Володимира Зеленського про референдум. Нардепи підтримали рішення скоротити терміни подачі альтернативних законопроектів у два рази.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За скорочення термінів проголосували 242 парламентарії.

Законопроект №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" зможуть розглянути у сесійній залі після отримання рішення профільного комітету.

Зазначимо, закон пропонує такі види всеукраїнського референдуму за предметом:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;

вирішення питання загальнодержавного значення;

зміна території України;

втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Ключовою ж новацією законопроекту є запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань. Для організації і проведення всеукраїнського референдуму закон пропонує створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи із забезпечення електронного голосування.

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що в середньому вартість проведення одного референдуму складає 2 млрд гривень, однак у законі Зеленського передбачене обмеження на суму проведення.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР Разумков заявив, що законопроект Зеленського про референдум ВР почне розглядати в четвер.