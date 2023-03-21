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Рада определила полномочия "Гвардии наступления" и разрешила применять оружие

Фото: "Гвардии наступления" разрешили применять оружие (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон об урегулировании отдельных вопросов деятельности Национальной полиции Украины во время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Законопроект №9070 предусматривает, что боевой иммунитет распространяется на полицейских полиции особого назначения Национальной полиции Украины.

Также документ предусматривает применение полицейскими полиции особого назначения оружия и боевой техники при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины.

"Полицейские полиции особого назначения имеют право применять и использовать оружие и боевую технику в установленных для соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины порядка и случаях", - говорится в документе.

Как отметили авторы проекта, на сегодняшний день в Национальной полиции Украины и Государственной пограничной службе Украины образуются соответствующие органы, которые будут принимать непосредственное участие в обороне Украины, в том числе путем ведения боевых действий.

Постановлением Кабмина от 13 января 2023 года №30 создан Департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють", поэтому необходимо внести изменения в законодательство, которые позволят передавать им необходимое вооружение и боевую технику.

Напомним, Министерство внутренних дел начало формирование "Гвардии наступления", целью которой будет освобождение территорий от российских оккупантов.

Как заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, подготовка бойцов новых бригад "Гвардии наступления" займет от двух до четырех месяцев.

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