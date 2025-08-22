Рада изъяла у Киева 8 млрд, которые должны были пойти на ВСУ, - заместитель командира "Ахиллеса"

Решение об изъятии 8 млрд грн у Киева бьет не только по киевлянам, но и по подразделениям Cил обороны, которые ежедневно обращаются к городским властям за помощью и гарантированно получают ее. Ведь столица с первых дней войны оказывает мощную поддержку ВСУ, и сегодня помогает армии больше, чем все областные центры вместе.

По словам военного, столица с первых дней войны оказывала мощную поддержку на передовой, взяв за правило максимум денег на ВСУ. И Киев сегодня помогает армии больше, чем все остальные областные центры вместе взятые.

Помощь от киевлян всегда ощутима. Но ее обрезали, утвердив в Верховной раде закон 13439-3. Забрали 8 миллиардов из бюджета столицы, отметил Олесь Маляревич.

"Это решение бьет не только по Киеву и возможностям города финансировать потребности киевлян. Оно бьет по нашей обороне, оно бьет по подразделениям Сил обороны, которые ежедневно обращаются в столицу за помощью и гарантированно получают ее", - написал он.

Маляревич отметил, что благодаря тому, что Киев постоянно находит средства, военные быстро получают дополнительные дроны, автомобили и другие средства борьбы.

Это происходит прямым перечислением средств непосредственно воинским частям. То есть уже сами военные решают, что купить, в каком количестве и без потери драгоценного времени.

"8 миллиардов для кого-то могут показаться абстрактной цифрой, но если измерить в дронах, то это около 500 тысяч FPV! Это спасенные жизни тысяч украинских солдат и смерть для сотен тысяч врагов. Это сотни новых грузовиков и пикапов, которые обеспечат надежную военную логистику", - подчеркнул заместитель командира полка беспилотных систем "Ахиллес".

Как ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко, только за прошлый год из бюджета столицы выделено более 10 млрд гривен на нужды Вооруженных Сил Украины. В 2025 году планировалось направить военным не меньшую сумму.