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Рада уволила Безуглую с должности заместителя главы Комитета по нацбезопасности

Фото: народная депутат Марьяна Безуглая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная Рада отозвала народного депутата Марьяну Безуглую с должности заместителя главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Это решение поддержали 252 парламентария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

"Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета", - написал Железняк.

По его словам, вместо этого Безуглую перевели на должность члена Комитета по вопросам внешней политики.

Отметим, ранее Безуглая заявила о выходе из фракции "Слуга народа" (из партии "Слуга народа" ее исключили в феврале этого года). Впрочем, поскольку она была избрана по мажоритарному округу, она не потеряла свой депутатский мандат.

Фото: голосование в Раде за увольнение Безуглой с должности члена и заместителя Комитета по нацбезопасности (t.me/yzheleznyak)

Что этому предшествовало

Напомним, что постановления об отзыве нардепа Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вносили в парламент неоднократно.

В частности, постановление регистрировали в парламенте в январе. Среди инициаторов был член Комитета по нацбезопасности, в частности, и его глава - нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Завитневич. Тогда в проекте постановления и пояснительной записке говорилось, что отзыв Безуглой инициирован из-за "обстоятельств, исключающих выполнение ею своих обязанностей". Впрочем, тогда дело до голосования в сессионном зале Рады так и не дошло.

Напомним, что 22 июля Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал предложение об исключении Безуглой из Комитета. После чего соответствующее постановление было зарегистрировано в Верховной Раде.

Скандалы с Безуглой

Добавим, что народная депутат Марьяна Безуглая неоднократно попадала в скандалы, часто из-за своих манипулятивных заявлений. Ее обвиняли в дискредитации украинских военных, в частности, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В частности, она известна своими скандальными заявлениями с критикой украинского военного командования, призывавшего "уйти", поскольку оно якобы не предоставило "никакого плана на 2024 год". А после того, как главнокомандующим стал Александр Сырский, она стала обвинять и его, в частности, в "игнорировании критических проблем".

Больше об этом и биографии нардепки - в материале РБК-Украина и "Громкие скандалы и критика военного руководства. Чем известна Марьяна Безуглая".

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