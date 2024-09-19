Рада уволила Безуглую с должности заместителя главы Комитета по нацбезопасности

"Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета", - написал Железняк.

По его словам, вместо этого Безуглую перевели на должность члена Комитета по вопросам внешней политики.

Отметим, ранее Безуглая заявила о выходе из фракции "Слуга народа" (из партии "Слуга народа" ее исключили в феврале этого года). Впрочем, поскольку она была избрана по мажоритарному округу, она не потеряла свой депутатский мандат.

Фото: голосование в Раде за увольнение Безуглой с должности члена и заместителя Комитета по нацбезопасности (t.me/yzheleznyak)

Что этому предшествовало

Напомним, что постановления об отзыве нардепа Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вносили в парламент неоднократно.

В частности, постановление регистрировали в парламенте в январе. Среди инициаторов был член Комитета по нацбезопасности, в частности, и его глава - нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Завитневич. Тогда в проекте постановления и пояснительной записке говорилось, что отзыв Безуглой инициирован из-за "обстоятельств, исключающих выполнение ею своих обязанностей". Впрочем, тогда дело до голосования в сессионном зале Рады так и не дошло.

Напомним, что 22 июля Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал предложение об исключении Безуглой из Комитета. После чего соответствующее постановление было зарегистрировано в Верховной Раде.

Скандалы с Безуглой