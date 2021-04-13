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Рада повернулася до роботи: що розглянуть сьогодні

Автор: Юлія Струк

Верховна рада у вівторок, 13 квітня, повернулася до режиму пленарних засідань. В ході чергового засідання парламентарії продовжать розгляд завершення земельної реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Йдеться про законопроект №2194.

Крім того, відбудеться два позачергових засідання.

Перше позачергове призначене на 16:00. В ході нього розглянуть низку постанов про невідкладні заходи з діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет і по поверненню пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт/год.

Також на порядку денному - проект постанови про звернення до Кабінету міністрів про скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії й законопроект про врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів.

Друге позачергове засідання ВР заплановане на 17:30. Депутати розглянуть такі питання, як захист українців від зловживань з боку кредитодавців, посилення відповідальності за недостовірне декларування, розв'язання питань з проведенням ЗНО, продовження програми "Доступне житло", введення інституту старост, розблокування великої приватизації, відстрочка закриття шкіл-інтернатів.

Нагадаємо, вчора глава парламенту Дмитро Разумков підписав два проекти розпоряджень про проведення позачергових засідань.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР не виключає проведення і третього позачергового. Воно може відбутися у четвер або п'ятницю.

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Новини України Верховна Радапленарное заседание
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