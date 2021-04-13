Рада повернулася до роботи: що розглянуть сьогодні

Йдеться про законопроект №2194.

Крім того, відбудеться два позачергових засідання.

Перше позачергове призначене на 16:00. В ході нього розглянуть низку постанов про невідкладні заходи з діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет і по поверненню пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт/год.

Також на порядку денному - проект постанови про звернення до Кабінету міністрів про скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії й законопроект про врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів.

Друге позачергове засідання ВР заплановане на 17:30. Депутати розглянуть такі питання, як захист українців від зловживань з боку кредитодавців, посилення відповідальності за недостовірне декларування, розв'язання питань з проведенням ЗНО, продовження програми "Доступне житло", введення інституту старост, розблокування великої приватизації, відстрочка закриття шкіл-інтернатів.