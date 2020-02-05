Рада посилила відповідальність за порушення пожежної безпеки в лісах

Верховна рада України схвалила за основу та в цілому законопроект №1149 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах), передає кореспондент РБК-Україна.

Спочатку проект закону нардепи прийняли за основу, віддавши за нього 352 голоси. Але потім його було прийнято в цілому, за що проголосували 322 парламентарі.

Зазначимо, нардепи схвалили документ без обговорення.

Штрафи за порушення вимог пожежної безпеки в лісах

Згідно з законом, порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу на громадян від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 50 до 100 таких мінімумів.

При цьому знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 60 до 120 таких мінімумів.

Нагадаємо, Рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №2379 про внесення змін до Лісового кодексу України з приводу проведення національної інвентаризації лісів. За проект закону проголосували 374 нардепа.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці листопада 2019 року закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат набув чинності.