Арешт на 15 діб і великі штрафи: Рада може посилити покарання для водіїв

Фото: Рада хоче підняти штрафи для порушників (РБК-Україна)

Рада сьогодні розгляне підвищення штрафів за порушення на дорогах

Верховна рада України на тлі резонансного ДТП під Києвом, яка забрала життя чотирьох людей, розгляне посилення покарань за порушення на дорогах. За окремі порушення пропонується встановити штрафи понад 40 тисяч гривень, а також затримувати водіїв на 15 діб.

РБК-Україна розбиралося, що може змінитися після прийняття законопроекту № 2695.

Адміністративний арешт: скільки і за що

Пропонується дозволити арешт на строк від 10 до 15 діб тих водіїв, які причетні до аварії і залишили місце ДТП. При цьому їм буде загрожувати 3 400 гривень штрафу або позбавлення прав на термін до 6 місяців. Зараз таке порушення карається штрафом на 255 гривень або громадськими роботами на 40 годин.

За повторну протягом року їзду без ременя безпеки або мотошлема (для мотоциклістів) пропонується арештовувати на термін від 5 до 10 діб або позбавленням прав на термін від 3 до 10 діб.

За п'яне водіння пропонується карати штрафом в розмірі 10 200 гривень з позбавленням прав на один рік. Повторне протягом року порушення потягне 20 400 гривень штрафу з позбавленням прав на три роки або адміністративний арешт на строк 10 діб.

Якщо водій впродовж року попадається третій раз, йому загрожує штраф 40 800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб (теж з позбавленням прав).

Вживання алкоголю або наркотичних речовин після ДТП і до огляду спричинить 20 400 гривень штрафу або арешт на 15 діб з позбавленням прав на строк до трьох років.

Перевищення швидкості та інші штрафи

Перевищення встановлених обмежень швидкості більш ніж на 20 км / год буде каратися штрафом у розмірі 255 гривень, а більш ніж на 50 км / год - 3 400 гривень.

Порушення правил проїзду перехресть, зупинки, проїзд на червоний сигнал світлофора, порушення правил обгону спричинять накладення штрафу в розмірі 510 гривень (зараз 340 гривень).

Ненадання переваги в русі автомобілям аварійно-рятувальних служб, швидкої допомоги, пожежної охорони, поліції спричинять штраф в розмірі 680 гривень (зараз 510 гривень).

Нові санкції за ДТП з жертвами

За ДТП, в результаті якого потерпілий отримав травми середньої тяжкості, пропонується карати штрафом від 51 до 85 тисяч гривень або арештом на строк до шести місяців (позбавлення прав на 5 років). На сьогодні штрафи становлять від 3 400 до 8 500 гривень.

Ці ж дії, але в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння будуть каратися позбавленням волі на строк до 3 років (позбавлення прав від трьох до п'яти років).

У разі смерті потерпілого пропонується карати позбавленням волі на строк від 3 до 8 років (позбавлення прав на термін від п'яти до восьми років). Якщо загиблих кілька - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років (позбавлення прав на термін від п'яти до десяти років).

При цьому, якщо водій був у стані алкогольного сп'яніння, - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років (позбавлення прав на термін від семи до десяти років).