Рада звільнила трьох міністрів: хто може зайняти їхні крісла

Верховна рада звільнила трьох міністрів

Розгляд питання про звільнення Петрашка, Криклія і Степанова було винесено на позачергове засідання парламенту 18 травня. Більшістю голосів депутати підтримали відставку міністрів.

За звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова проголосувало 292 нардепів. Відставку міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка підтримало 280 парламентаріїв. Звільнення з посади глави Міністерства інфраструктури Владислава Криклія підтримало 284 народних депутати.

Петрашко і Криклій подали заяви за власним бажанням

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви про звільнення за власним бажанням у п'ятницю, 14 травня. Як стало відомо, про це їх попросив особисто президент Володимир Зеленський.

Причиною відставки керівників відомств стала велика кількість питань до їхньої роботи і у глави держави, і у глави Кабміну. Про це розповіли у фракції "Слуга народу".

Глава Кабміну вніс до ВР подання про відставку Степанова

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також був присутній на зустрічі з президентом Зеленським 14 травня разом з Владиславом Кріклієм і Ігорем Петрашко, однак він не написав заяви про відставку.

В той же день в парламент надійшло подання від прем'єра Дениса Шмигаля на звільнення міністра охорони здоров'я. Глава Кабміну скористався передбаченою законодавством можливістю самому запропонувати Раді розглянути відставку глави МОЗ.

Хто замінить Степанова, Петрашка і Криклія

17 травня відбулося засідання фракції "Слуга народу", під час якого нардепи попередньо схвалили кандидатури на звільнені крісла в уряді.

Депутати одноголосно підтримали призначення нинішнього глави "Укравтодору" Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

Міністерство розвитку економіки ймовірно очолить керівник Податкової служби Олексій Любченко. При цьому Любченка пропонують призначити на позицію міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра, чого раніше не було в уряді Дениса Шмигаля.

За відставку Максима Степанова нардепи не дійшли згоди на засіданні фракції і вирішили винести це питання безпосередньо на голосування в Раді 18 травня. Однак головним кандидатом на посаду глави МОЗ в СН називають головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Віктор Ляшко може очолити МОЗ

На даний момент Віктор Ляшко обіймає посаду головного лікаря санітарно-епідеміологічної служби України, а також є заступником голови Міністерства охорони здоров'я. Працює на цій посаді з лютого 2020 року.

Раніше - перший заступник генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ. В якості консультанта брав участь у проекті USAID "Реформа ВІЛ-послуг в дії", керував громадською організацією "Інфекційний контроль", очолював лабораторний центр Держсанепідслужби Київської області.

Фото: главий санлікар Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Що відомо про Олександра Кубракова

З листопада 2019 року Кубраков очолює державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор". Брав участь у виборах до Верховної ради IX скликання, пройшов до парламенту за списком "Слуги народу". Через 4 місяці роботи склав депутатські повноваження, в зв'язку з призначенням до "Укравтодору".

Раніше Олександр Кубраков займався бізнесом, співзасновник ТОВ "Місто для людей". Є експертом в сфері телеком і інформаційних технологій, був радником київського мера Віталія Кличка. Керував напрямком IT в Офісі ефективного регулювання BRDO.

Фото: глава "Укравтодору" Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Що відомо про Олексія Любченка

З 29 квітня 2020 року Олексій Любченко - глава Державної податкової служби України. У минулому працював на керівних посадах в податкових адміністраціях Черкаської, Кіровоградської областей, був заступником голови Кіровоградської ОДА. У 2009-2011 рр - заступник голови Податкової адміністрації України. У 2014-2015 рр - радник керівника Державної фіскальної служби.

Фото: керівник ДПС Олексій Любченко (facebook.com/TaxUkraine)

З 2015 року протягом 5 років Олексій Любченко займав посаду віце-президента ПАТ "Украгрохімхолдинг" (корпорація включає підприємства з виробництва мінеральних добрив, вирощування сільгоспкультур).