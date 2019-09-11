Рада встановила штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом

Верховна рада України схвалила законопроект №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, метою закону є попередження передчасного руйнування автодоріг перевантаженими транспортними засобами. Тим самим виключаються надмірні витрати бюджетних коштів на усунення наслідків такого руйнування та поліпшуються умови безпечного руху на автомобільних дорогах.

Документом передбачається законодавчо закріпити можливість фіксації порушень, пов’язаних з відсутністю документів (дозволів) щодо узгодження умов та режимів перевезення у разі перевищення вагових або габаритних обмежень чи документу про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, в автоматичному режимі в порядку, установленому Кабінетом міністрів.

Штрафи

Проектом встановлюється, що за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адмінвідповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті несе відповідальна особа - фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, а в разі якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу, - належний користувач транспортного засобу, а якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутні на момент запиту відомості про керівника юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, - особа, яка виконує повноваження керівника такої юрособи.

Передбачається, що адміністративно-господарські штрафи будуть зараховуватися до державного дорожнього фонду України.

Крім того, змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається встановлення відповідальності за невиконання водіями транспортних засобів, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів та/або вантажів вимог уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті та його територіальних органів, про зупинку транспортного засобу.

Нагадаємо, в квітні комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді 8 скликання прийняти закон для збільшення штрафів за руйнування доріг, а саме за порушення перевезень небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів.

Як писало РБК-Україна, парламенту попереднього скликання також рекомендували прийняти закон для протидії перевантаженню доріг автомобілями.