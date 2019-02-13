Раді рекомендують прийняти закон для протидії перевантаженню доріг автомобілями

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний закон рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань транспорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект закону №9391 щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Ради.

Так, законопроект спрямований на попередження передчасного руйнування автомобільних доріг перевантаженими транспортними засобами.

Документом пропонується законодавчо закріпити можливість фіксації порушень, пов’язаних з відсутністю документів (дозволів) щодо узгодження умов та режимів перевезення у разі перевищення вагових або габаритних обмежень чи документу про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, в автоматичному режимі в порядку, установленому Кабінетом міністрів.

Законом передбачається встановити:

за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі тисячі таких мінімумів;

за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі 2 тисяч таких мінімумів.

Проектом передбачається, що відповідні адміністративно-господарські штрафи за порушення законодавства будуть зараховуватися до Державного дорожнього фонду України.

Крім того, планується встановити відповідальність за невиконання водіями транспортних засобів, що здійснюють автоперевезення пасажирів та/або вантажів вимог уповноважених посадових осіб про зупинку транспортного засобу.

"Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого сприятиме дотриманню всіма учасниками ринку автомобільних вантажних перевезень норм законодавства та ведення їх діяльності в рамках правового поля та підвищенню якості та безпеки перевезень автомобільним транспортом", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що протягом наступних п'яти років основні магістралі регіонів України будуть відремонтовані.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій.