Рада прийняла за основу закон щодо регулювання ядерної безпеки

Ілюстративне фото (canon-medical.com.ua)

Прийняття закону припинить ввезення в Україну неякісного рентгенівського діагностичного обладнання

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №5550-д "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії". Проект за основу після кількох невдалих спроб підтримали 240 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Метою проекту є гармонізація законодавства України з європейськими вимогами та стандартами, що діють в сфері використання ядерної енергії, встановлення єдиних основних норм безпеки для захисту здоров’я осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням, та населення проти небезпек, що виникають при іонізуючому випромінюванні.

Зокрема, актом пропонується врегулювати питання ядерної та радіаційної безпеки в частині зменшення ризиків тривалого опромінення продуктами радону, а також питання радіаційного захисту при медичному опроміненні.

Також передбачається врегулювати діяльність з видобування і переробки уранових руд та запровадження ліцензування переробки уранових руд, враховуючи особливості технологічного циклу виробництва уранового концентрату.

Зазначимо, документом пропонується імплементувати вимоги статті 60 Директиви 2013/59/Євратом, а саме пропонується доповнити статтю 17 закону "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" вимогами безпеки, яким має відповідати сучасне медичне радіологічне обладнання.

"Щорічно в Україні виконується понад 50 млн радіологічних досліджень. Найбільший внесок в опромінення населення від штучних джерел іонізуючого випромінювання вносить опромінення за рахунок медичних процедур. При цьому внесок медичного діагностичного опромінення в колективну дозу опромінення населення від штучних джерел може досягнути 80% (лише від флюорографічного скринінгу, що проводиться в Україні в рамках програми діагностики захворювання туберкульозом - 44%)", - наголошують автори у пояснювальній записці.

Підкреслимо, дані Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання свідчать, що в Україні використовується 10 069 рентгенівських діагностичних апаратів, що експлуатуються понад 30-60 років. Для порівняння: у європейських країнах строк експлуатації такого рентгенівського обладнання становить не більше 10 років. Наприклад, плівкові флюорографічні рентгенівські апарати заборонені в усіх країнах ЄС, а в Україну вони до цього часу продовжуються активно ввозитись.

"Прийняття запропонованих змін до законодавства (законопроект №5550) забезпечить припинення ввезення в Україну, виробництво в Україні неякісного рентгенівського діагностичного обладнання… Мова не йде про заборону використання всіх рентгенівських апаратів та закриття рентгенологічних кабінетів!" - запевняють автори проекту.

Нагадаємо, в квітні 2018-го парламент відправив на доопрацювання законопроект №5550 про врегулювання ядерної безпеки. В ході розгляду проекту ряд нардепів зазначив, що прийняття закону може загрожувати закриттям рентгенологічних кабінетів.

Як писало РБК-Україна, влітку минулого року директор Національного інституту раку Олена Колесник підкреслювала, що в найближчі роки як в Україні, так і в світі буде відзначатися зростання захворюваності на злоякісні новоутворення.