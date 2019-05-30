Рада врегулювала надання відпусток усиновителям

Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №6350 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування". За документ з другої спроби проголосували 248 депутатів ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з проектом, особам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів. При цьому при усиновленні двох і більше дітей надається 70 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини. Підкреслюється, що така відпустка надається за умови, що заява про її надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

Крім того, передбачається, що особам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надається відпустка по догляду за дитиною (дітьми) на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього кодексу. Так, в разі усиновлення дитини (дітей) подружжям зазначені відпустки надаються одного з них на їх розсуд.

"Прийняття проекту акта дозволить привести Кодекс законів про працю України та закон "Про відпустки" у відповідність до вимог Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей від двох місяців і буде сприяти забезпеченню рівних прав на отримання одноразової оплачуваної відпустки у зв'язку з усиновленням дитини для всіх усиновителів" , - зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, Рада підтримала цей закон за основу в січні 2019 року. За документ проголосували 235 депутатів ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів пропонує парламенту дозволити проживання дітей-сиріт з інвалідністю у дитбудинках до 23 років.