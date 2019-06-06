Рада врегулювала фінансування технікумів і коледжів

Верховна рада України схвалила у другому читанні законопроект №8321-д "Про фахову передвищу освіту", яким регулюється питання фінансування технікумів і коледжів. За документ проголосували 254 парламентаря, передає кореспондент РБК-Україна.

Законом визначаються ключові принципи, на яких має базуватися державна політика з фахової передвищої освіти, створюється основа для проведення системної реформи з метою формування кадрового потенціалу відповідно до потреб громадян, ринку праці та перспектив розвитку національної економіки.

Відзначимо, перший заступник голови комітету з питань медичної освіти і науки Олександр Співаковський у ході прийняття закону за основу пояснював, що в разі неприйняття проекту закону в цілому з 1 вересня усі технікуми і коледжі залишаться без правового забезпечення.

Парламентар зазначив, що в 2014 році парламент схвалив закон про вищу освіту, згідно з яким заклади першого та другого рівня (технікуми, коледжі та прирівняні до них училища) не належать до сфери вищої освіти. У зв'язку з цим нардепи повинні були визначити, до якого рівня освіти віднести дані установи.

Згідно з документом, технікуми та коледжі матимуть можливість фінансування з декількох джерел.

"Технікуми і коледжі матимуть можливість багатоканальної системи фінансування. Щоб і держава, і місцева влада, і бізнес мали можливість фінансувати", - пояснював Співаковський.

"Забезпечуються можливості ефективного функціонування закладів фахової передвищої освіти, визначається їх статус, структура, права та обов'язки, джерела фінансування. У проекті прописані принципи, закладені в основу управління у сфері фахової передвищої освіти, визначені органи управління для установ різних форм власності. Створена законодавча база для реалізації автономії закладів фахової передвищої освіти", - зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, в травні Рада підтримала цей закон за основу в першому читанні, за нього проголосували 254 парламентаря.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2018 році освітній комітет ВР ухвалив рішення підготувати звернення до Кабінету міністрів України з приводу вирішення питання забезпечення фінансування у повному обсязі технікумів і коледжів. Комітет також рекомендував Кабміну розробити Стратегію розвитку фахової передвищої освіти.