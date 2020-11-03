ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рада уповноважила Кабмін встановлювати вимоги до центрів адмінпослуг

Автор: Юлія Струк

Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2679 про оптимізацію роботи Центрів надання адміністративних послуг. За документ проголосували 283 народних депутата.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Верховна рада цим законом уповноважила Кабінет міністрів встановлювати вимоги до ЦНАП.

У документі також прописана ліквідація ЦНАП, утворених райдержадміністраціями; надання послуг тільки в ЦНАП органів місцевого самоврядування та надання центрами всіх послуг на відповідній території.

Популярні новини

Законом ліквідується Єдиний державний портал адміністративних послуг. Замість нього буде створено Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Також передбачається надання результатів адмінпослуг іншими видами поштових відправлень, а не тільки рекомендованим листом. Міністерство цифрової трансформації уповноважили встановлювати порядок і показники моніторингу та порядок оприлюднення результатів моніторингу.

Нагадаємо, за основу даний проект закону Рада схвалила в середині травня.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про спрощення роботи ЦНАП.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаЦПАУ