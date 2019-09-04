Президент підписав указ про спрощення роботи центрів адмінпослуг

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Згідно з указом, уряд має змінити діяльність центрів надання адмінпослуг

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Кабмін повинен забезпечити поступове переведення окремих публічних послуг в електронну форму, а також спростити процедуру надання послуг та впровадити механізм контролю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента

Відповідний указ №647/2019 був оприлюднений 4 вересня.

Згідно з указом "Про деякі заходи щодо забезпечення надання якісних публічних послуг", уряд має змінити діяльність центрів надання адмінпослуг (ЦНАП).

Крім того, планується направляти частину оплати за надання адмінпослуг на матеріально-технічне забезпечення діяльності центрів та винагороду адміністраторам таких центрів.

Пропонується також використовувати для консультацій фіз - і юрособами "гарячі лінії", "чат-боти", електронні бази типових питань і відповідей по найбільш популярним публічних послуг.

Щоб спростити роботу центрів, пропонується скасувати паперову форму заяви, якщо необхідні відомості є в електронному вигляді або в документах, які подає осіб.

В указі президент пропонує надавати окремі адмінпослуги в автоматичному режимі, за бажанням суб'єкта відправляти результати звернення за допомогою кур'єрського зв'язку.

Планується також запровадити механізм надання комплексної електронної послуги, пов'язаної з оформленням права на земельну ділянку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді законопроект №2059 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину або переміщення через митний кордон України".