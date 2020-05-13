ВР планує уповноважити Кабмін встановлювати вимоги до Центрів адмінпослуг

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект №2679 підтримав 261 народний обранець

Верховна рада ухвалила за основу у першому читанні законопроект №2679 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За нього проголосував 261 парламентар.

Документом передбачається уповноважити Кабмін встановлювати вимоги до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП); ліквідації ЦНАП, утворених районними державними адміністраціями, та надання послуг тільки у ЦНАП органів місцевого самоврядування. Також передбачається надання послуг не через ЦНАП, а у ЦНАП - адміністративні послуги надаватимуться розташованими у ЦНАП представниками суб’єктів надання адміністративних послуг, адміністраторами або через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Пропонується визначити, що ЦНАП надаватимуться усі адміністративні послуги органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також адміністративні послуги за договорами щодо обслуговування у ЦНАП жителів інших територіальних громад; у ЦНАП також надаватимуться інші публічні послуги.

Крім того, ЦНАП органів місцевого самоврядування будуть обов’язково утворюватимуться в усіх населених пунктах з чисельністю населення понад 1 тис.; врегулювання питань утворення ЦНАП об’єднаними територіальними громадами; надання старостам окремих функції адміністратора.

Також законом пропонується:

ліквідація Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

утворення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;

визначення повноважень КМУ з питань функціонування Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Документом передбачається і запровадження механізму моніторингу якості надання адміністративних послуг, зокрема надання повноважень Міністерству цифрової трансформації встановлювати порядок та показники моніторингу та порядок оприлюднення результатів моніторингу; а також надання повноважень Мінцифри та обласним державним адміністраціям звертатися до адміністративного суду щодо захисту прав осіб у сфері надання адмінпослуг.

Нагадаємо, у вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про спрощення роботи ЦНАП. Уряд повинен був забезпечити поступове переведення окремих публічних послуг в електронну форму, а також спростити процедуру надання послуг та впровадити механізм контролю.